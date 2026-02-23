मुरबाड नगरपंचायतीत राजकीय उलथापालथ
सरळगाव, ता. २३ (बातमीदार) : मुरबाड नगर पंचायत येथे सध्या राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. नगराध्यक्ष संतोष चौधरी यांच्याविरोधात २६ फेब्रुवारीला बहुमत चाचणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नगर पंचायतीवर पुन्हा भाजपचा झेंडा फडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपमधील सात आणि दोन अपक्ष नगरसेवकांनी ‘परिवर्तन पॅनल’ची स्थापना करून आमदार किसन कथोरे यांना राजकीय शह दिला होता. त्यानंतर या पॅनलने सुरेश म्हात्रे, कपिल पाटील आणि गणेश नाईक यांच्या भेटी घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी शिंदे गटाच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्यामुळे नगर पंचायतीवर शिवसेनेचा झेंडा फडकला होता. मात्र, राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलल्यानंतर आणि भाजपचे वाढते प्राबल्य लक्षात घेऊन परिवर्तन पॅनलमधील पाच नगरसेवकांनी पुन्हा स्वगृही परतण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्र देण्यात आले आहे. शिंदे गटात गेलेले पाच आणि शिवसेनेच्या दुसऱ्या गटातील पाच असे एकूण दहा नगरसेवक भाजपमध्ये जाण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार २६ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता कल्याणचे उपविभागीय अधिकारी विश्वास गुजर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभा होणार आहे. या वेळी नगराध्यक्ष संतोष चौधरी यांना बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागणार असून, मुरबाडच्या राजकारणातील ही निर्णायक घडी ठरणार आहे.
नगरसेवक ‘नॉट रिचेबल’
काही दिवसांपासून हे नगरसेवक ‘नॉट रिचेबल’ असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले होते. दरम्यान, या सर्व नगरसेवकांचा आमदार किसन कथोरे यांच्यासोबतचा फोटो व्हायरल झाल्याने ते पुन्हा भाजपच्या गोटात दाखल होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर पुन्हा स्वगृही जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे संबंधित नगरसेवकांनी सांगितले. या राजकीय हालचालींमुळे माजी नगराध्यक्ष रामभाऊ दुधाळे, उपनगराध्यक्षा दीक्षिता वारघडे आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनाही पुढील राजकीय आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे.
