खेळाचे मैदान झाले वाहनतळ
पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे खारघर सेक्टर १२ मधील मुलांच्या खेळाच्या जागेवर अतिक्रमण
खारघर, ता. २३ (बातमीदार) : खारघर सेक्टर १२ येथील संजीवनी हॉस्पिटलसमोरील सार्वजनिक खेळाचे मैदान सध्या अनधिकृत वाहनतळामध्ये रूपांतरित झाल्याचा प्रकार समोर आला असून, रहिवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. परिसरातील मुलांसाठी सिडकोने राखीव ठेवलेल्या या मैदानात पूर्वी ग्रामपंचायत असताना विविध खेळणी बसविण्यात आली होती. त्यामुळे हे मैदान स्थानिकांसाठी एकमेव विरंगुळ्याचे ठिकाण ठरले होते. दरम्यान, दोन वर्षांपूर्वी मैदानाच्या एका बाजूला राम जानकी मंदिर उभारण्यात आले. आता मात्र मैदानावर चारचाकी व दुचाकी वाहनांच्या रांगा लागल्याने खेळण्यासाठी जागाच उरलेली नाही.
वाहनांमुळे मैदानाची हानी होत असून, मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. याबाबत ईश फाउंडेशनच्या अध्यक्षा कीर्ती मेहरा यांनी पालिकेकडे लेखी पाठपुरावा केला असतानाही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. यामुळे पालिका प्रशासन डोळेझाक करत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. लवकरात लवकर अतिक्रमण हटवून मैदान पूर्ववत करावे अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्थानिकांनी दिला आहे.
चौकट
मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर
सार्वजनिक सुविधांचे जतन करणे ही पालिकेची जबाबदारी असून, मुलांना खेळण्यासाठी सुरक्षित व मोकळी जागा मिळणे अत्यावश्यक आहे. मैदानावर उभ्या राहणाऱ्या वाहनांमुळे अपघाताचा धोका वाढत आहे. त्यामुळे तातडीने कारवाई करून मैदान वाहनमुक्त करावे, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
