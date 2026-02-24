५० पेक्षा अधिक जलस्रोतांची स्वच्छता
५० हून अधिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन
ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीसह विविध ठिकाणी स्वच्छता मोहीम
कल्याण, ता. २४ (वार्ताहर) : संत निरंकारी मिशनतर्फे ‘स्वच्छ जल, स्वच्छ मन’ या अभियानाचा चौथा टप्पा रविवारी (ता. २२) देशभर उत्साहात राबवण्यात आला. सतगुरू माता सुदीक्षाजी महाराज आणि निरंकारी राजपिता रमितजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या या महाअभियानात देशातील ९३० शहरांमधील १,६०० हून अधिक ठिकाणी जलस्रोतांची स्वच्छता करण्यात आली.
या मोहिमेअंतर्गत ठाणे जिल्हा आणि आसपासच्या परिसरातील अनेक महत्त्वाच्या तलावांची व नद्यांची सफाई करण्यात आली. डोंबिवली-कल्याणमधील खाडीकिनारा, गोग्रासवाडी (गणपती तलाव), गौरीपाडा तलाव, आदिवली तलाव, नवापाडा-ठाकुर्ली गणेश घाट, ठाणे-मुंब्रामधील ब्रह्माळा तलाव, तुर्फेपाडा तलाव (ब्रह्मांड), खिडकाळेश्वर महादेव मंदिर परिसर तसेच टिटवाळा (महागणपती तलाव), उल्हासनगर (खदाण तलाव), भिवंडी (वारली देवी तलाव), शहापूर (गंगा देवस्थान), कसारा सरोवर आणि काळू नदीकिनारा येथे मोहीम राबविण्यात आली.
प्रशासनाचे सहकार्य
या मोहिमेत ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका आणि बदलापूर नगरपालिकेच्या स्वच्छता विभागाने मोलाचे सहकार्य केले. मुंबई, नवी मुंबई आणि वसई-विरारमधील चौपाट्या आणि जेट्टींचीही या वेळी स्वच्छता करण्यात आली.
भक्ती आचरणात दिसली पाहिजे
दिल्ली येथे आयोजित विशेष सत्संगात माता सुदीक्षाजी महाराज यांनी मोलाचा संदेश दिला. बाबा हरदेव सिंहजी महाराज यांची शिकवण केवळ स्मरणात न ठेवता ती कृतीत आणणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली आहे. सेवा, करुणा आणि समदृष्टी ही मूल्ये आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग व्हायला हवीत. भक्ती केवळ बोलण्यापुरती मर्यादित न राहता ती आचरणात दिसली पाहिजे.
