काँक्रिटच्या रस्त्यांसाठी पालिकेची धावाधाव
काँक्रीटच्या रस्त्यांसाठी पालिकेची धावाधाव
राज्य सरकारकडे निधीची मागणी
भाईंदर, ता. २४ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदरामधील काँक्रीटचे रस्ते पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेकडे पैसे नसल्याने राज्य सरकारकडे निधी मागण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला असून, अर्धवट स्थितीतील रस्त्यांच्या कामांमुळे पालिकेची धावाधाव सुरू आहे.
मिरा-भाईंदरमधील सर्व प्रमुख रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी कॉँक्रीटचे करण्याचा निर्णय तीन वर्षांपूर्वी घेण्यात आला. रस्त्यांच्या कामाचे हजार कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. त्यापैकी ५०० कोटींचे रस्ते एमएमआरडीएने पालिकेला बांधून दिले आहेत, तर उर्वरित ५०० कोटींचे रस्ते पालिकेला स्वत:च्या निधीतून बांधायचे आहेत. एवढा निधी पालिकेकडे नसल्याने राज्य सरकारच्या मंजुरीने राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडे कर्जाची मागणी केली, परंतु पालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन बॅंकांनी कर्ज देण्यास नकार दिला, पण बॅंकेकडून कर्ज मिळेल, या आशेने पालिका प्रशासनाने रस्त्यांची कामे सुरू करण्याचे कंत्राटदारांना कार्यादेश दिले, परंतु आता कर्जासाठी नकार आल्याने रस्त्यांची कामे बंद पडली आहेत. काही ठिकाणी कामे अर्धवट स्थितीत असून, काही ठिकाणी कामेच सुरू झालेली नाहीत. सद्यःस्थितीत सुमारे दोनशे कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे अर्धवट स्थितीत आहेत, तर ३०० कोटींची कामे सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदारांची देयके देण्यासाठी प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले आहेत.
------------------------
तीनशे कोटींच्या निधीची मागणी
रस्त्यांची अर्धवट स्थितीतील कामे पूर्ण करण्याची तसेच जी कामे सुरू झालेली नाहीत ती थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच शिल्लक राहिलेल्या रस्त्यांची कामे सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारकडे सुमारे तीनशे कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात यावी. राज्य सरकारकडून निधी मिळाला नाही, तर पुन्हा बॅंकांकडे कर्जासाठी अर्ज करावा, असा प्रस्ताव महासभेत मंजूर करण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.