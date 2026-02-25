गावठी बोरांचा हंगाम संकटात
गावठी बोरांचा हंगाम संकटात
विक्रमगड परिसरातील विकासकामांमुळे झाडांचे प्रमाण घटले
विक्रमगड, ता. २५ (बातमीदार) ः तालुक्यात गावठी बोरांचा हंगाम सुरू झाला आहे; मात्र विकासकामे आणि बदलत्या हवामानामुळे पारंपरिक बोराचे पीक धोक्यात आले आहे. त्यामुळे झाडांचे घटलेले प्रमाण शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
तालुक्यातील साखरे, दादडे, झडपोली, चिंचघर, तलवाडा, मलवाडा तसेच डोंगरपाड्यांमध्ये नैसर्गिकरीत्या उगवणारी गावठी बोरांची झाडे फळांनी बहरली आहेत. थंड हवामानामुळे बोरांचा आकार, गोडी, दर्जा चांगला आहे; मात्र गेल्या काही वर्षांत रस्ते रुंदीकरण, वीजवाहिन्या, घर बांधकामे तसेच शेती विस्तारासाठी झाडांची तोड वाढली आहे. त्यामुळे लहान-मोठी झाडे नष्ट झाली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, बोराची झाडे नैसर्गिकरीत्या उगवत असल्याने एकदा तोडलेल्या झाडाची पुनर्निर्मिती हळूहळू होत असल्याने पर्यावरण अभ्यासकांमधून चिंता व्यक्त होत आहे.
---------------------------
संवर्धन गरजेचे
- बोराची झाडे केवळ फळ देणारी नसून पक्षी, लहान प्राणी तसेच कीटकांसाठी अन्नाचा स्रोत आहेत. त्यामुळे घटत्या संख्येमुळे स्थानिक अन्नसाखळीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसेच गावठी बोरे अनेक कुटुंबांसाठी हंगामी उत्पन्नाचा आधार आहे.
- झाडांचे घटते प्रमाण हा पर्यावरणीय समतोलासाठी इशारा आहे. हवामान बदल, वाढती जंगलतोडीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक वृक्षसंपत्तीचे जतन करणे अत्यावश्यक आहे. शासन, वनविभाग आणि स्थानिक ग्रामस्थ यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच नैसर्गिक संपत्तीचे संवर्धन शक्य होणार आहे.
