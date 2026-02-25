स्थलांतरित मजुरांना घरांची ओढ
स्थलांतरित मजुरांना घराची ओढ
होळीच्या निमित्ताने गावाकडे मार्गस्थ
कासा, ता. २५ (बातमीदार) ः डहाणू परिसरातील आदिवासी कुटुंबे वर्षभर रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करतात; मात्र होळीची चाहूल लागताच ही कुटुंबे मूळ गावाकडे परतत असल्याने गाव-पाड्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण संचारले आहे.
मुंबई, ठाणे, नाशिक तसेच गुजरात राज्यातील कारखाने, वीटभट्टी, फळबागा, बांधकाम क्षेत्रात रोजगारासाठी प्रामुख्याने कामासाठी जातात. डहाणू तालुक्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत काही कामे उपलब्ध असली, तरी वेळेवर मजुरी मिळत नसल्याकारणामुळे अनेक कुटुंबे स्थलांतराचा मार्ग स्वीकारतात. पावसाळ्यातील चार महिने गावी राहिल्यानंतर दिवाळी संपताच मजूर पुन्हा शहरांकडे जातात; मात्र होळी, दिवाळी सणाच्या काळात आवर्जून गावी परततात. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही होळीपूर्वी डहाणू तालुक्यातील गावांमध्ये स्थलांतरित मजुरांची वर्दळ वाढली आहे. त्यांच्या परतीमुळे गावागावांत सणाचा उत्साह संचारला असून ओस पडलेली गावे पुन्हा गजबजू लागल्याने उत्साहाचे वातावरण दिसत आहे.
------------------------------------
आगाऊ रकमेतून सण साजरा
होळी अर्थात शिमगा ग्रामीण भागात विशेष महत्त्वाचा सण मानला जातो. होळीच्या चार-आठ दिवसांच्या कालावधीत मजूर नातेवाइकांसोबत सण साजरा करतात. घरांची डागडुजी करून पुन्हा शहरांकडे रवाना होतात. सण साजरा करता यावा, यासाठी मालकांकडून आगाऊ रक्कमही घेतली जाते.
