भिवंडीत मालकावर बालमजुरीचा गुन्हा दाखल
भिवंडी, ता. २३ (बातमीदार) : भिवंडीतील निजामपुरा पोलिस ठाणे परिसरातील एका वडा पाव दुकानात १२ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलाला धोकादायक परिस्थितीत काम करण्यास भाग पाडल्याची घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी कारवाई करीत दुकान मालकाविरुद्ध बालमजुरीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २१ फेब्रुवारीला रात्री ८ वाजता मिठपाडा रोडवरील आदित्य हॉटेलजवळील वडापाव दुकानात तपासणी करण्यात आली. यादरम्यान निजामपुरा पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांना एक अल्पवयीन मुलगा काम करताना आढळला. तो मुलगा गॅस स्टोव्हजवळ गरम तव्यावर बटाटेवडे तळत होता. चौकशी केल्यानंतर मुलाने स्वतःची ओळख जावेद (काल्पनिक नाव) असून, त्याचे वय १२ वर्षे असल्याचे सांगितले. दोन महिन्यांपासून तो दुकानात काम करत होता आणि त्याला दररोज अंदाजे २५० रुपये मिळत होते. दुकानमालक रियाज अब्दुल रौफ सिद्दीकी (२२) याने अल्पवयीन मुलाला कामावर ठेवले. तसेच त्याला गरम तेल आणि गॅस चुलीजवळ काम करायला लावल्याने जीवाला आणि सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण झाला होता. निजामपुरा पोलिसांनी बालकामगार (बालकाम प्रतिबंधक) कायदा आणि बाल न्याय कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
