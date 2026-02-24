अपघातप्रकरणी वाहनचालकाला अटक
कल्याणमध्ये चालकाला ''स्टंटबाजी'' भोवली
४८ तासांत मुख्य आरोपी गजाआड; खडकपाडा पोलिसांची धडक कारवाई
डोंबिवली, ता. २४ : कल्याण पश्चिमेतील रिंगरोडवर भरधाव वेगाने कार चालवून दुचाकीला धडक देणाऱ्या आणि घटनास्थळावरून पळ काढणाऱ्या मुजोर चालकाला खडकपाडा पोलिसांनी अवघ्या ४८ तासांत बेड्या ठोकल्या आहेत. मनीष सतीश मनवानी (२३) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून, त्याच्यासह स्टंटबाजी करणाऱ्या इतर दोन कारचालकांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
१८ फेब्रुवारी रोजी रात्री ११ च्या सुमारास नवीन वडवली रोडवर हा भीषण अपघात घडला होता. आरोपी मनीष याने आपल्या भरधाव कारने (एमएच ०५ जीडी ११११) दुचाकीचालक विकास कुंभार यांना मागून जोरदार धडक दिली. या धडकेत कुंभार यांच्या डोक्याला व हाताला गंभीर दुखापत झाली. अपघात केल्यानंतर जखमीला कोणतीही मदत न करता आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाला होता. सुरुवातीला कोणतेही पुरावे नसताना, पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीवरून तपास चक्र फिरवली. तपासात असे निष्पन्न झाले की तीन कारचालक रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर रेसिंग आणि स्टंटबाजी करत होते. या बेफाम वेगामुळेच हा अपघात घडला. पोलिसांनी आरोपी मनीष मनवानी याला कारसह ताब्यात घेतले आहे.
इतर सहभागींवरही कारवाई
खडकपाडा पोलिसांनी केवळ मुख्य आरोपीलाच नाही, तर रेसिंगमध्ये सहभागी असलेल्या इतर दोन वाहनांच्या चालकांविरोधातही स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले आहेत. ही कारवाई पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त कल्याणजी घेटे आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मारुती आंधळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विजय गायकवाड, पोउनि भूषण देवरे आणि डी. बी. स्टाफने यशस्वीरीत्या पार पाडली.
