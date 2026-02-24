सरळगाव परिसरात वाहनाच्या धडकेत कोल्ह्याचा मृत्यू
मुरबाड, ता. २४ (वार्ताहर) : तालुक्यातील सरळगाव-किन्हवली रस्त्यावर विसावा रिसॉर्ट परिसरात सोमवारी सकाळी रस्त्याच्या कडेला कोल्ह्याचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच वन विभागाचे ज्येष्ठ वनपाल नारायण भांगरे, वनरक्षक गजानन मुसळे व वनमजूर अर्जुन फोडसे घटनास्थळी दाखल झाले. मृत प्राण्याचा पंचनामा करून तो पुढील तपासणीसाठी पशुवैद्यकीय विभागाकडे पाठविण्यात आला.
शवविच्छेदन अहवालानुसार हा प्राणी कोल्हा प्रजातीतील प्रौढ नर असून, वाहनाच्या जोरदार धडकेमुळे त्याला गंभीर दुखापत झाली होती. अपघातात त्याचा पुढील डावा पाय मोडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धडक तीव्र असल्याने त्याच ठिकाणी त्याचा मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला. ही घटना रविवारी उशिरा रात्री घडली असावी, असा प्राथमिक अंदाज वन अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी मुरबाड पूर्व परिक्षेत्राचे वनक्षेत्रपाल महेशकुमार शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन्यजीव संरक्षण कायद्यान्वये पुढील कारवाई सुरू असल्याची माहिती वन कर्मचारी दिगंबर शिंगोळे यांनी दिली.
दरम्यान, मुरबाडच्या पूर्वेकडील गवताळ व जंगल परिसरात अलीकडे वन्यजीवांच्या हालचाली वाढल्या असून, वन्यजीव वाहन अपघातांचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढत असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे मत आहे. नागरिकांनी अपघातप्रवण मार्गांवर वेगमर्यादा फलक, ‘वन्यजीव मार्ग’ चेतावणी फलक, स्पीड ब्रेकर तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून वन्यजीवांसाठी सुरक्षित कॉरिडॉर उभारण्याची मागणी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.