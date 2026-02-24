बससेवा समस्यांवर नागरिकांचे गाऱ्हाणे
जुईनगर, ता. २४ (बातमीदार) : सानपाडा परिसरातील सार्वजनिक बससेवा संदर्भातील विविध समस्यांकडे लक्ष वेधत स्थानिक रहिवासी सुनंदा निकम यांनी नवी मुंबई महापालिकेच्या परिवहन विभागाचे व्यवस्थापक योगेश कडूसकर यांना लेखी निवेदन सादर केले. बसफेऱ्यांची अनियमितता, बसची कमतरता, बस स्थानकांची दुर्दशा आणि बंद करण्यात आलेल्या सेवांबाबत निवेदनात तक्रारी नोंदविण्यात आल्या होत्या. या निवेदनाची दखल घेत परिवहन प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
एनएमएमटीच्या १८ क्रमांकाच्या बसच्या फेऱ्यांमध्ये सध्या मोठा कालावधी असल्याने प्रवाशांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे या बसच्या फेऱ्यांतील अंतर १५ मिनिटांपर्यंत कमी करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय सानपाडा रेल्वे स्थानक येथे एनएमएमटीची एकही बस थेट येत नसल्याने प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे स्थानकापर्यंत बससेवा सुरू करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
वाशी येथे जाण्यासाठी सानपाडा रेल्वे स्थानकाबाहेरून थेट बस उपलब्ध नसून केवळ कल्याण किंवा डोंबिवलीहून परतणाऱ्या बसच उपलब्ध असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले. त्यामुळे स्थानिक प्रवाशांसाठी स्वतंत्र बससेवा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच घणसोली ते सानपाडा रेल्वे स्थानकादरम्यान धावणाऱ्या १० क्रमांकाच्या बसच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ करावी, जेणेकरून फुल व भाजी मार्केटमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांना सुविधा मिळेल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व मुद्द्यांवर परिवहन व्यवस्थापक योगेश कडूसकर यांनी सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित विभागांना सूचना देऊन समस्यांचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मुंबईकडे जाणारी बससेवा बंद
पालिका परिवहनची मुंबईकडे जाणारी बससेवा बंद करण्यात आल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत असून, ती सेवा पुन्हा सुरू करावी. तसेच शहरातील अनेक बस स्थानक, थांब्यांवर बस क्रमांक दर्शविलेले नसल्याने प्रवाशांना अडचणी येतात. काही ठिकाणी बस थांब्यांचा वापर केवळ राजकीय पोस्टर लावण्यासाठी होत असल्याने शहराचे सौंदर्य विद्रूप होत आहे. या प्रकारावर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
