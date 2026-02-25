*मैत्री चषक २०२६ रायगड दिव्यांग संघ विजेता तर नवी मुबंई उपविजेता*
मैत्री चषक रायगड दिव्यांग संघ विजेता
तळा (प्रतिनिधी) ः कुलाबा दिव्यांग सोशल फाउंडेशन इंडिया व कुलाबा दिव्यांग क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने रविवारी (ता. २२) मैत्री चषक २०२६ क्रिकेट स्पर्धा मोहपाडा येथील एनआयएसएम मैदानात खेळवण्यात आल्या. यामध्ये मुंबई, रायगड, नवी मुंबई, ठाणे या चार संघांनी सहभाग घेतला होता. या स्पर्धेचे उद्घाटन सरपंच संदीप मुंढे, रोटरी क्लब ऑफ इंडिया अध्यक्ष राकेश वर्तक, क्रीडा संचालक सुनील भोसले, संचालक नागेश कदम यांनी केले. या स्पर्धेत रायगड संघ विजेता तर नवी मुंबई उपविजेता ठरले. या स्पर्धेचे आयोजन कुलाबा दिव्यांग फाउंडेशन इंडियाचे अध्यक्ष शशांक हिरवे, कार्याध्यक्ष तथा सहकार्य अपंग कल्याणकारी संस्थेचे सचिव शिवाजी पाटील, सचिव सुनील पाटील, खजिनदार अरुण घोडके, स्वामीज्ञ फाउंडेशनचे अध्यक्ष अंजली घोडके, कल्पेश तवले, मंगेश पारटे, नागनाथ घोडके, रूपेश पवार, चंद्रकांत पवार, रवी भोईर यांनी केले.
