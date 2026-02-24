आयरेगाव टावरे पाड्यात तीव्र पाणीटंचाई
डोंबिवलीत उन्हाळ्याआधीच पाणीबाणी
आयरेगाव परिसरात १५ लिटर पाण्यासाठी २०० रुपयांचा भुर्दंड
डोंबिवली, ता. २४ : डोंबिवली पूर्वेतील आयरेगाव, टावरे पाडा परिसरात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. उन्हाळ्याची चाहूल लागताच पाणीपुरवठा विस्कळित झाल्याने रहिवाशांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या १५ लिटर पाण्याच्या कॅनसाठी नागरिकांना २०० रुपये मोजावे लागत असल्याने रहिवाशांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
स्थानक परिसर जवळ असल्याने या भागात मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे. मात्र, मूलभूत सुविधा असलेल्या पाण्याचाच पत्ता नसल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. विकतच्या पाण्यावर दरमहा हजारो रुपये खर्च होत असल्याने मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे बजेट बिघडले आहे. सध्या १० वीच्या परीक्षा सुरू आहेत. घरात पाणी नसल्याने पाणी भरण्याच्या धावपळीत पालकांना मुलांच्या अभ्यासाकडे लक्ष देणे कठीण होत आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे पाणी नाही, मग विकायला येणारे पाणी नेमके येते कुठून, असा संतप्त सवाल रहिवासी विचारत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी पाणीटंचाईमुळे खदाणीवर कपडे धुण्यासाठी गेलेल्या चार जणांचा बुडून मृत्यू झाला होता. या घटनेची आठवण करून देत, नागरिकांना पुन्हा अशा धोकादायक पर्यायांकडे वळावे लागू नये, यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
स्थानिक भाजप नगरसेवक मंदार टावरे यांनी या परिस्थितीवर स्पष्टीकरण दिले आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. परिसरात अंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हे काम पूर्ण होताच पाणीपुरवठा सुरळीत होईल. सध्या नागरिक सायकल, रिक्षा किंवा हाताने कॅन वाहून पाणी आणताना दिसत आहेत. प्रशासनाने टँकरद्वारे तरी मोफत पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
