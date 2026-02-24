खैराट येथे जल अर्पण सोहळा उत्साहात
ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग तळा यांचा उपक्रम; जलसंवर्धनाचा संदेश
तळा, ता. २४, (बातमीदार) : ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग तळा यांच्या माध्यमातून ग्रुप ग्रामपंचायत चरई खुर्द अंतर्गत मौजे खैराट येथे जलजीवन मिशन अंतर्गत ‘जल अर्पण सोहळा’ सोमवारी (ता. २३) उत्साहात पार पडला. कार्यक्रमाची सुरुवात पाण्याच्या टाकीजवळ विधिवत कलश पूजनाने झाली. या वेळी शाळेतील विद्यार्थी, महिला मंडळ, अंगणवाडी सेविका व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
‘पाणी आडवा, पाणी जिरवा’, ‘जल है तो कल है’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमला. विद्यार्थ्यांनी लेझीमच्या तालावर प्रभात फेरी काढून जनजागृती केली. अंगणवाडी सेविकांनी पाण्याची गुणवत्ता तपासणी करून सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याबाबत मार्गदर्शन केले. डेप्युटी इंजिनिअर मा. एकनाथ कोठेकर व ज्युनिअर इंजिनिअर अमृता कांबळे यांनी जलसंवर्धनाचे महत्त्व पटवून दिले. सरपंच प्रविण आंबार्ले यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. विविध मान्यवर व ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम यशस्वीरीत्या संपन्न झाला.
