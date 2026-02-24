परिवहन समितीवरून नवी मुंबई महापालिकेत गदारोळ
परिवहन समितीवरून नवी मुंबई महापालिकेत गदारोळ
बहुमताच्या जोरावर भाजपचे १२ सदस्य; विरोधकांचा निषेध, सभात्याग
तुर्भे, ता. २४ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या पहिल्याच महासभेत परिवहन समितीच्या १२ जागांच्या निवडीवरून सत्ताधारी भाजप व शिंदे गटातील शिवसेना आमनेसामने आल्याने सभागृहात मोठा गदारोळ झाला. समितीसाठी भाजपने १२ नावे तर शिवसेनेने ८ नावे सुचवली होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रमाणात्मक प्रतिनिधित्व मिळेल, अशी अपेक्षा शिवसेनेची होती; मात्र सचिवांनी कलम २५ (२) व (३) नुसार मतदान प्रक्रियेची घोषणा केली.
बहुमताच्या आधारे हात वर करून मतदान घेण्याच्या भूमिकेवर भाजप ठाम राहिल्याने शिवसेना नगरसेवकांनी सभागृहात ठिय्या आंदोलन केले. महापौर सुजाता पाटील यांच्या भूमिकेचा निषेध करीत महिला नगरसेवकांनी महापौरांच्या आसनासमोर घेराव घातला. यामुळे काही काळ तणाव निर्माण होऊन सभा १५ मिनिटे तहकूब करण्यात आली. त्यानंतरही महापौरांनी मतदान प्रक्रिया कायम ठेवत १२ सदस्यांची नियुक्ती जाहीर केली. निषेध म्हणून शिवसेनेने सभात्याग केला.
सभागृह नेते सागर नाईक यांनी सर्व प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत झाल्याचा दावा केला, तर विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी या निर्णयाविरोधात नगरविकास खात्याकडे अपील करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
चौकट
नवनिर्वाचित परिवहन समिती सदस्य
१) विकास झंजाड
२) ॲड. यशपाल ओव्हाळ
३) अभिजित पेडणेकर
४) विनोद तुळशीराम म्हात्रे
५) राहुल शिंदे
६) राजेश्री कातकरी
७) रोशन पाटील
८) हनुमंत कोंडिबा रोडे
९) कुणाल महाडिक
१०) तीर्था मारुती सकपाळ
११) राजेश हौसला राय
१२) शीतल भोईर
