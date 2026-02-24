बेकरीच्या जीवघेण्या धुरापासून सानपाडावासियांची मुक्तता
नेरूळ, ता. २४ (बातमीदार) : सानपाडा सेक्टर सहामध्ये असलेल्या एका बेकरीच्या धुरामुळे सानपाडा सेक्टर सहा, दहा, तसेच सभोवतालच्या परिसरातील रहिवाशांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला होता. या बेकरीमध्ये इंधन म्हणून लाकडाचा वापर होत असल्याने धुरामुळे हवेचे प्रदूषण होत असल्याने नागरिकांना त्रास होत होता. याप्रकरणी स्थानिकांनी तक्रार केली होती. महापालिका प्रशासनाने बेकरीची झाडाझडती घेत लाकडी साठा सील केला व पुन्हा वापर केल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा महापालिका प्रशासनाने बेकरीचालकाला दिला. बेकरीत आता लाकडाचा इंधन म्हणून वापर होत नसल्याने धुराच्या त्रासातून सानपाडावासीयांची अखेर मुक्तता झाली आहे.
सानपाडा सेक्टर सहामध्ये असलेल्या एका बेकरीच्या धुरामुळे रहिवाशांच्या डोळ्यांना जळजळण्याचा त्रास जाणवत होता. वारंवार बेकरीवाल्याला सांगून उपाययोजना केली जात नव्हती. रहिवाशांनी रवींद्र सावंत यांची भेट घेत समस्या सोडविण्यासाठी त्यांना साकडे घातले. त्यांनी समस्येचे गांभीर्य जाणून घेत पालिका सानपाडा-तुर्भे विभाग कार्यालयातील विभाग अधिकाऱ्यांकडे संपर्क करत त्यांना समस्या निवारण करण्याची विनंती केली. अधिकारी मुख्य स्वच्छता अधिकाऱ्यांसमवेत काही दिवसांपूर्वी त्यांनी पाहणी केली असता, इंधनासाठी लाकडे वापरली जात असल्याचे निदर्शनास आले. पाहणी पथकाने बेकरीला नोटीस दिली. तथापि या नोटीसलाही न जुमानता बेकरीचालक लाकडाचा वापर करत होता. सानपाडावासीयांनी रवींद्र सावंत यांना संपर्क करताच त्यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत नोटीस देवूनही बेकरीवाला जुमानत नसल्याचा संताप व्यक्त केला. कारवाई न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही सावंत यांनी दिला. महापालिका प्रशासनाने बेकरीची झाडाझडती घेत लाकडी साठा सील केला व कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.