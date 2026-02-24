शिवजयंतीनिमित्त महिलांचा हळदीकुंकू
मुरबाड (वार्ताहर) : शिवजयंतीनिमित्ताने टेंभरे (बु.) ग्रामपंचायतीच्या वतीने महिलांसाठी हळदीकुंकू समारंभ घेण्यात आला. कार्यक्रमात गावच्या पहिल्या महिला उपसरपंच सुनंदा गायकवाड यांच्या हस्ते उपस्थित महिलांना डस्टबिनचे वाटप करण्यात आले. ग्रामस्वच्छता व पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणे हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश असल्याचे ग्रामसेविका ज्योती पवार यांनी सांगितले. या माध्यमातून महिलांमध्ये स्वच्छतेबाबत जनजागृती निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या वेळी सरपंच सुहास केंबारी, माजी उपसरपंच अभय केंबारी, धनाजी टोहके, ग्रामपंचायत सदस्य संजय केंबारी, नंदा केंबारी, शुभांगी पवार, मंगला खुटारे, अंगणवाडी सेविका मोनिका केंबारी तसेच सामाजिक कार्यकर्त्या रेश्मा केंबारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाला ग्रामस्थांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती लाभली. शिवजयंतीनिमित्त सामाजिक उपक्रमातून स्वच्छतेचा संदेश देण्याचा ग्रामपंचायतीचा हा प्रयत्न ग्रामस्थांनी कौतुकास्पद ठरविला.
