हिंद दी चादर कार्यक्रमासाठी तात्पुरत्या पुलाच्या कामाला वेग
वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी खारघर कोपरा नाल्यावर तिसऱ्या मार्गाची व्यवस्था
खारघर, ता. २४ (बातमीदार) : श्री गुरु तेग बहादूरजी यांच्या ३५० व्या शहिदी समागमनिमित्त होणाऱ्या “हिंद दी चादर” कार्यक्रमासाठी देशभरातून सुमारे २० लाख भाविक खारघरमध्ये दाखल होणार असल्याने वाहतूक व्यवस्थेचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. हिरानंदानी प्रवेशमार्गावरील होणारी कोंडी टाळण्यासाठी कोपरा पुलालगतच्या नाल्यावर तात्पुरत्या स्वरूपात तिसरा पूल उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. कार्यक्रमानंतर हा पूल हटवून नाल्यातील पाण्याचा प्रवाह पूर्ववत करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री व राज्यातील मंत्र्यांच्या उपस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील रस्ते दुरुस्ती, पदपथ सुशोभीकरण, चौकांची रंगरंगोटी व प्रकाशयोजना अशी विविध कामे वेगाने सुरू आहेत. या कामांसाठी सिडको, महसूल विभाग आणि पनवेल महापालिका प्रशासनाला कार्यरत करण्यात आले आहे.
कायमस्वरूपी पुलाची नागरिकांची मागणी
पाच लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या खारघरमध्ये कोपरा पुलाजवळ नेहमीच वाहतूक कोंडी होते. यापूर्वी महाराष्ट्र भूषण सोहळ्यावेळीही तात्पुरता पूल उभारण्यात आला होता. दरवेळी लाखो रुपये खर्च करून तात्पुरती व्यवस्था करण्याऐवजी कायमस्वरूपी पूल उभारावा, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे. दीर्घकालीन वाहतूक नियोजनासाठी हा पूल आवश्यक असल्याचे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले आहे.
