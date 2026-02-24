अनधिकृत डंपरची धडक; कल्याण मार्गावर दुचाकीस्वाराचा मृत्यू, सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह
डम्परच्या धडकेत
तरुणाचा मृत्यू
टिटवाळा, ता. २४ (वार्ताहर) : कल्याणच्या दिशेने जात असलेल्या अनधिकृत डम्परच्या धडकेत २५ वर्षीय दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला आहे. वैभव साहेबराव भामरे असे दुचाकीस्वाराचे नाव असून, ही घटना वरप गावाजवळ कल्याण तालुका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मंगळवारी (ता. २४) घडली. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, रस्ते सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मालेगावचा रहिवासी असलेला वैभव आजोबांच्या वर्षश्राद्धानिमित्त वरप येथे आला होता. धार्मिक विधी आटोपून तो परतीच्या तयारीत असताना भरधाव डम्परने त्याच्या दुचाकीला धडक दिली. या भीषण अपघातात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. वैभवच्या निधनामुळे त्याच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. वाढत्या बांधकामामुळे अवजड वाहनांची ये-जा वाढली असून, त्यावर प्रभावी नियंत्रणाची गरज असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित यंत्रणांनी रस्ते सुरक्षेकडे गांभीर्याने लक्ष देत ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
अपघातानंतर काही काळ वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. नागरिकांनी मृतदेह तातडीने न हलवता प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. पोलिस आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देत परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि योग्य कारवाईचे आश्वासन दिले.
