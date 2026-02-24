अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगप्रकरणी एकाला अटक
अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगप्रकरणी एकाला अटक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे : पायी चाललेल्या अल्पवयीन मुलीला रस्त्यात अडवत, तिचा हात पकडून विनयभंग करणाऱ्या अजीज अनीस सय्यद (वय २६) याला श्रीनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तत्काळ सोमवारी (ता. २३) रात्री अटक केली. अटकेतील सय्यद हा सराईत गुन्हेगार असून त्याने तक्रारदार तथा पीडित मुलीच्या भावाला मारहाण केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. पीडित मुलगी ही पाचवीत शिकणारी असून ती पायी जात असताना, आरोपीने तिला रस्त्यात अडवून थांबवले. तिचा हात पकडून तिला मिठी मारली. त्याला मुलीने विरोध केल्यानंतर आरोपीने तिला हाताने मारहाण केली. हा प्रकार बुधवारी (ता. १८) घडला. त्या घटनेनंतर त्याचा जाब विचारण्यासाठी रविवारी (ता. २३) सायंकाळी पीडित मुलीचा भाऊ गेला असताना आरोपीने त्यालाही मारहाण केली. याप्रकरणी श्रीनगर पोलिस ठाण्यात मारहाण आणि पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला अटक केली आहे. याप्रकरणी पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गुलझारीलाल फडतरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
