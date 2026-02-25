मुंबई
जेआयसीएचे सदस्य पालिका भेटीवर
विरार (बातमीदार)ः मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे संदर्भात जपान आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे (जेआयसीए) प्रमुख सदस्यांनी सोमवारी (ता.२३) वसई विरार पालिका मुख्यालयाला भेट दिली. यावेळी महापौर अजीव पाटील, उपमहापौर मार्शल लोपीस, आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी, माजी आमदार क्षितीज ठाकूर, सभागृह नेते प्रफुल साने, अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे, अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत, परिवहन व्यवस्थापक धैर्यशील जाधव, उप-संचालक नगररचना मनीष भिष्णूरकर, नगररचनाकार श्वेता माने, जपान आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे प्रमुख सेईचिरो अकीमुरा, इतर सदस्य उपस्थित होते. यावेळी मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे संदर्भातील विविध बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.