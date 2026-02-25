प्लॅस्टिक व्यवस्थापनाचे चिंचघरमध्ये धडे
वाडा (बातमीदार)ः पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने स्वच्छता पंधरवडा साजरा केला जात आहे. याअंतर्गत गावागावातील कचरा, प्लॅस्टिकचे निर्मूलन करून गावे स्वच्छ, सुंदर, दुर्गंधीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याच अनुषंगाने उपक्रमांतर्गत चिंचघर ग्रामपंचायतने संत गाडगेबाबा जयंतीचे औचित्य साधून गावात प्लॅस्टिक व्यवस्थापन जनजागृती करण्यात आली. यानिमित्ताने गावातून स्वच्छता संदेश रॅली काढण्यात आली. तसेच ग्रामपंचायतीने बांधलेल्या कचरा विलगीकरण शेडचे उद्घघाटन करण्यात आले. या वेळी चिंचघर ग्रामपंचायतच्या सभागृहात शालेय विद्यार्थ्यांनी टाकाऊ वस्तूंपासून बनवलेल्या टिकाऊ वस्तूंचे प्रदर्शनाला उपस्थितांनी भेट दिली. या वेळी विद्यार्थ्यांना प्रशस्तिपत्र, बक्षिसे देऊन गौरवण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी सरपंच प्रेमा नांगरे, उपसरपंच कैलास ठाकरे, माजी उपसरपंच मनेश पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य गिरीश पाटील, ग्रामपंचायत अधिकारी पंढरीनाथ सासे, सएसीआर संस्थेच्या समन्वयक मंजूषा सोनुने, प्राची पाटील उपस्थित होते.
