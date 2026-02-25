मुंबई
बेटेगाव परिसरात स्वच्छता उपक्रम
बोईसर (वार्ताहर) : बेटेगाव येथील गणेश कुंड परिसरात रविवारी (ता. २२) सकाळी नागरिकांच्या पुढाकारातून स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. धनानीनगर, गट क्रमांक ६८९ मधील नागरिकांनी एकत्र येत परिसरात स्वच्छता केली. लहान मुले, युवक, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांनी झाडू, फावडे व कचरा गोळा करण्याची साधने घेऊन परिसरातील साचलेला कचरा हटवला. स्वच्छतेसोबतच नागरिकांनी परिसर स्वच्छ ठेवण्याबाबत जनजागृतीही केली. या उपक्रमातून सामाजिक बांधिलकीची भावना प्रकर्षाने दिसून आली.