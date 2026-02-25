वाढवणमधील सुशिक्षितांना नोकरीची संधी
वाणगावच्या सेमिंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनीकडून करार
तारापूर, ता. २५ (बातमीदार)ः वाढवण बंदर प्रकल्प अंतर्गत समुद्रात माती भरावाचे काम करणाऱ्या वाणगाव येथील सेमिंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनीने राज्य शासनाच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र यांच्यात कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी सामंजस्य करार केला आहे. या करारामुळे केंद्र शासनाच्या पीएम सेतू योजनेअंतर्गत स्थानिक तरुणांना विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्पांतर्गत समुद्रात माती भरावाचे कंत्राट मिळालेल्या सेमिंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेडकडून डहाणूतील स्थानिक तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. विशेषतः किनारपट्टीवरील बाधित गावांमधील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना वाणगाव येथील कार्यालयीन तसेच इतर विभागांमध्ये नोकऱ्या मिळाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. वाढवण बंदराचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, सेमिंडिया तसेच इतर संबंधित कंपन्यांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया सुरू होणार असून, बंदराशी निगडित विविध रोजगारांमध्ये स्थानिक तरुणांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
मूलभूत सुविधांवर भर
- आगामी काळात गावांमध्ये रस्ते, शाळा, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, रुग्णवाहिका, अंगणवाडी, समाजमंदिर, धूपप्रतिबंधक बंधारे, व्यायामशाळा आदी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
- सध्या कंपनीमध्ये विविध पदांवर स्थानिक ६० कामगार कार्यरत असून, २४ ठेकेदारांमार्फत दगड टाकण्याचे काम सुरू आहे. स्थानिक युवकांच्या रोजगाराबाबत सकारात्मक चित्र स्पष्ट होत असून, गावपातळीवरून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
आम्ही सुशिक्षित बेरोजगार होतो. सध्या वाढवण बंदराच्या माती-मुरूम भरणीचा ठेका सेमिंडिया कंपनीला मिळाला आहे. या कंपनीत फर्म स्थापन करून काम करत आहोत. त्यामुळे आमची आर्थिक प्रगती चांगली झाली आहे.
- अभिनय राऊत, वरोर
वाणगाव येथे सेमिंडिया कंपनीमार्फत वाढवण बंदराचे काम सुरू आहे. यामध्ये सर्व स्थानिक बेरोजगार युवकांना विविध प्रकारची कामे देण्यात आली आहेत. यापुढेही आमची कंपनी प्राधान्याने स्थानिक युवकांनाच संधी देणार आहे.
- विलास पानसे, प्रकल्प मॅनेजर, सेमिंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
