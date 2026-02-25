मुरबाड बसस्थानकावरील दागिने चोरीचा उलगडा
मुरबाड बस स्थानकावरील दागिने चोरीचा उलगडा; महिलेला अटक
* स्थानिक गुन्हे शाखेची कामगिरी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : मुरबाड बस स्थानक परिसरात गर्दीचा फायदा घेत महिलेकडील सोन्याचे दागिने चोरी करणाऱ्या भांडुप येथील लक्ष्मी किसन जाधव या महिलेला ठाणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. तसेच चोरीस गेलेले सुमारे नऊ तोळे १.५ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने त्या महिलेकडून हस्तगत करण्यात आले आहेत.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २१ डिसेंबर २०२४ रोजी तक्रारदार सारीखा संजय घुडे या मुरबाड बस स्थानकावरून आपल्या मूळगावी उंबरपाडा येथे साखरपुड्याच्या कार्यक्रमासाठी जाण्यासाठी बसची प्रतीक्षा करत होत्या. सायंकाळी सुमारे ५.३० वाजता सरळगावकडे जाणारी बस लागल्यानंतर गर्दीत बसमध्ये चढताना अनोळखी चोरट्याने त्यांच्या पर्सची चेन उघडून पर्समधील सोन्याचे दागिने घेऊन पोबारा केला होता. याप्रकरणी मुरबाड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मालमत्तेविषयक गुन्ह्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला समांतर तपासाचे आदेश दिले. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप गिते यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथके तयार करून कोणताही ठोस धागादोरा नसताना गुप्त बातमीदार व तांत्रिक तपासाच्या आधारे लक्ष्मी जाधव या महिलेला ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान त्या महिलेने गुन्ह्याची कबुली दिली असून, तिच्याकडून चोरीस गेलेले नऊ तोळे १.५ ग्रॅम सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सोनवणे करीत आहेत.
