भटक्या कुत्र्यांमुळे गमावला जीव
डहाणूत १४ वर्षीय मुलाचा अपघाती मृत्यू
कासा, ता.२५(बातमीदार)ः डहाणू शहरातील मसोली परिसरात भटक्या कुत्र्यांच्या पाठलागामुळे झालेल्या अपघातात १४ वर्षीय मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. दक्ष पंकज चंपानेरकर असे मृत मुलाचे नाव असून घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे.
शाळेच्या सहलीसाठी लागणारे साहित्य खरेदीसाठी दक्ष दोन मित्रांसह दुचाकीवरून बाजारात गेला होता. खरेदी करून घरी परतत असताना जलाराम खाडीजवळील पुलावर भटक्या कुत्र्यांनी त्याच्या दुचाकीचा पाठलाग सुरू केला. यावेळी दुचाकीवरील ताबा सुटल्याने गाडी घसरली. या अपघातात दक्षच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. तर त्याचे मित्र किरकोळ जखमी आहेत. जखमींना तातडीने उपचारासाठी डहाणू उपजिल्हा रुग्णालय येथे दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारांपूर्वीच डॉक्टरांनी दक्षला मृत घोषित केले. या घटनेची डहाणू पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.
ठोस उपाययोजनांची गरज
शहरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढत असून त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशा घटना वारंवार घडत असल्याने भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर तातडीने ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.
