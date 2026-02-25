‘गरजू महिलांना बसप्रवास मोफत करा’
विरार (बातमीदार) ः वसई-विरार शहरातील गरजू महिलांसाठी पालिकेच्या परिवहन बससेवेमध्ये १०० टक्के भाडे सवलत देऊन मोफत प्रवास सुविधा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन महापौर अजीव पाटील यांना महेश कदम यांनी दिले आहे.
वसई-विरार महापालिका परिवहन सेवेमार्फत महिलांना ५० टक्के बसभाडे सवलत दिली जात आहे; मात्र शहरातील घरेलू काम करणाऱ्या, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता तसेच अल्प उत्पन्न गटातील आणि दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रिकाधारक महिलांना दैनंदिन प्रवासासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रोजगार, आरोग्य सेवा, शिक्षण व शासकीय कामांसाठी प्रवास खर्च महिलांसाठी आर्थिक बोजा ठरत आहे. त्यामुळे जागतिक महिलादिनाचे औचित्य साधून गरजू महिलांना पालिकेच्या बसमधून मोफत प्रवास सुविधा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी कदम यांनी केली आहे.
