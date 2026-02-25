शिरोळकर हायस्कूलमध्ये माजी विद्यार्थ्यांचा मेळावा
शिरोळकर हायस्कूलमध्ये माजी विद्यार्थ्यांचा मेळावा
विदेशातूनही उपस्थिती; भूषण गवईंसह १९७६ची बॅच एकत्र
प्रभादेवी, ता. २५ : गिरगाव येथील चिकित्सक समूह शिरोळकर हायस्कूलच्या १९७६च्या बॅचचे स्नेहसंमेलन शाळेच्या वागळे सभागृहात मोठ्या उत्साहात पार पडले. वयोमानामुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहता न आल्याने शिक्षकांनी चलचित्राद्वारे माजी विद्यार्थ्यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या. त्यामुळे कार्यक्रमाला भावनिक स्पर्श लाभला.
या बॅचचे माजी विद्यार्थी तसेच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनीही कार्यक्रमास उपस्थिती लावली. इस्रायल, युरोप, अमेरिका आदी देशांतूनही अनेक माजी विद्यार्थी खास या स्नेहसंमेलनासाठी आले होते.
त्या काळातील शाळेसमोरील ‘हरीचे दुकान’ हे विद्यार्थ्यांचे आवडते ठिकाण होते. चिंचा, बोरे, आवळा, बडीशेप आणि लिंबाच्या गोळ्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी वागळे सभागृहाबाहेर तसाच स्टॉल उभारण्यात आला होता. त्यामुळे जुन्या आठवणींना उजाळा मिळत वातावरण आनंदमय झाले.
गतवर्षी २७ फेब्रुवारी रोजी शाळेने साकारलेल्या जागतिक १००० गाण्यांच्या उपक्रमाची इंडिया बूक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद झाली होती. तसेच विद्यार्थ्यांना साहित्यिक व कवी म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू असलेल्या ‘अजब गजब’ या त्रैमासिक उपक्रमाची माहिती देण्यात आली. यंदाच्या मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त ‘संत साहित्य हा मराठी भाषेचा भक्कम पाया’ या विषयावर होणाऱ्या कार्यक्रमाची रूपरेषाही मांडण्यात आली.
कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी अवधूत गोखले, अविनाश पाठक, नितीन आंबर्डेकर यांनी विशेष परिश्रम घेतले. विनायक जोशी यांनी शाळेच्या इतिहासावर आधारित आकर्षक ध्वनिचित्रफीत सादर केली, तर जोस्ना म्हात्रे, माधुरी गोखले, सुबोध पालकर, मोहन नारकर, राजीव गोविलकर आणि संजय होनाळे यांनी करमणूक कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट नियोजन केले.
म्युझिक सिस्टीम भेट
विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी माजी विद्यार्थ्यांकडून शाळेला अत्याधुनिक म्युझिक सिस्टीम भेट देण्यात आली. मुख्याध्यापिका संचिता गावडे यांच्या हस्ते तिचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच माजी विद्यार्थ्यांनी जमविलेला एक लाख ७५ हजार रुपयांचा धनादेश चिकित्सक समूहाचे सचिव डॉ. गुरुनाथ पंडित यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. हा निधी बँकेत कायमस्वरूपी ठेव स्वरूपात ठेवून त्यावरील व्याजातून आणि चिकित्सक समूहातर्फे तेवढ्याच समभागातून दरवर्षी २४ नोव्हेंबर रोजी एका होतकरू विद्यार्थी व विद्यार्थिनीचा गौरव करण्यात येईल, अशी घोषणा डॉ. पंडित यांनी केली.
