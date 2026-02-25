“आदेश कागदावरच;
अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी रहिवाशांचा एल्गार
कारवाईच्या विलंबामुळे संताप; महापालिका मुख्यालयावर आंदोलन
टिटवाळा, ता. २५ (वार्ताहर) : श्री विनायक आशीष अपार्टमेंटमधील बेकायदेशीर बांधकामाचा प्रश्नाने आता उग्र रूप धारण केले आहे. पालिका प्रशासनाने हे बांधकाम अवैध ठरवूनही वर्षभर यावर कोणतीही कारवाई न केल्याने, रहिवाशांनी आता थेट संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. गुरुवारी (ता. २६) कल्याण महापालिका मुख्यालयाबाहेर रहिवाशांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.
श्री विनायक आशीष अपार्टमेंटच्या आवारातील सार्वजनिक पार्किंगच्या जागेवर पाच अनधिकृत गाळे आणि दोन बेकायदेशीर सदनिका उभारण्यात आल्या आहेत. याविरोधात रहिवाशांनी कायदेशीर लढा दिल्यानंतर, महापालिकेने २५ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत हे बांधकाम अनधिकृत ठरवत १५ दिवसांत हटवण्याचे लेखी आदेशही देण्यात आले होते, परंतु १२ महिने उलटूनही अद्याप कारवाई झालेली नाही. याविरोधात रहिवाशांनी तीव्र संताप व्यक्त करत गुरुवारी आंदोलन करणार आहेत. दरम्यान, माजी उपमहापौर बुधाराम सरनोबत यांनीही याप्रकरणी आयुक्तांना पत्र पाठवून प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
अर्धनग्न आंदोलनाचा इशारा
बेकायदेशीर बांधकामावर ठोस कारवाई होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार सोसायटीने व्यक्त केला आहे. प्रशासनाने न्याय दिला नाही, तर रहिवासी अर्धनग्न आंदोलन करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाहीत, असा इशारा सोसायटीचे अध्यक्ष राहुल केळूसकर यांनी दिला आहे.
