इयत्ता तिसरीच्या हिंदी पाठ्यपुस्तकातील मजकुरावरून महापौरांकडे तक्रार
तिसरीच्या हिंदी पाठ्यपुस्तकातील मजकुरावरून महापौरांकडे तक्रार
घाटकोपर, ता. २५ (बातमीदार) : इयत्ता तिसरीच्या आयसीएसई हिंदी पुस्तकातील ‘जल्दबाज़ी ठीक नहीं’ या धड्यात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी दिशाभूल करणारा उल्लेख आढळल्याचा आरोप करत राष्ट्रीय लोकदल पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष डॉ. वेदप्रकाश तिवारी यांनी मंगळवारी (ता. २४) मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान डॉ. तिवारी यांनी संबंधित धड्यातील मजकूर ऐतिहासिकदृष्ट्या अपूर्ण असून, विद्यार्थ्यांमध्ये चुकीचा समज निर्माण करणारा असल्याचे महापौरांच्या निदर्शनास आणून दिले.
प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावर इतिहासाची अचूक, संतुलित माहिती देणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे सदर मजकुराची तत्काळ दुरुस्ती करावी अथवा तो धडा वगळण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. महापौरांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना त्वरित चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देत ऐतिहासिक सत्यतेचे जतन केले जाईल आणि आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन महापौर रितू तावडे यांनी दिले आहे.
