उरण येथे व्यसनमुक्ती जनजागृती अभियान
उरण, ता. २४ (वार्ताहर) : जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण आणि ब्रह्माकुमारीज यांच्या संयुक्त विद्यमाने परिसरात व्यसनमुक्तीबाबत जनजागृती अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. समाजात वाढत्या व्यसनाधीनतेच्या पार्श्वभूमीवर निरोगी व सुसंस्कृत जीवनशैलीचा संदेश देणे हा उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
अभियानांतर्गत विशेष संदेशरथ ध्वजवंदन करून रवाना करण्यात आला. या रथाद्वारे जेएनपीए परिसरातील गावे, वसाहती व सार्वजनिक ठिकाणी जाऊन व्यसनाचे दुष्परिणाम, कुटुंबव्यवस्थेवरील परिणाम तसेच मानसिक व शारीरिक आरोग्यावरील घातक प्रभाव याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
महाव्यवस्थापक (प्रशासन) व सचिव मनीषा जाधव यांच्या हस्ते संदेशरथाला हिरवा कंदील देण्यात आला. यावेळी जेएनपीएचे अधिकारी-कर्मचारी व ब्रह्माकुमारीजचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
युवकांवर विशेष भर
अभियानात युवकांमध्ये मूल्यसंस्कार रुजवणे, सकारात्मक जीवनशैलीचा स्वीकार घडवणे आणि समुपदेशन-आध्यात्मिक साधनेच्या माध्यमातून व्यसनमुक्तीचा प्रभावी संदेश पोहोचवणे यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे व्यसनमुक्त, निरोगी व सशक्त समाज घडण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
