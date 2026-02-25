परराज्यातील मद्य तलासरीतून जप्त
परराज्यातील मद्य तलासरीतून जप्त
८.६८ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत, उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई
कासा, ता. २५(बातमीदार)ः परराज्यातील अवैध मद्यविक्रीचा प्रयत्न डहाणू येथील उत्पादन शुल्क निरीक्षक, पालघर भरारी पथकाने सापळा रचून उघडकीस आणला आहे. या प्रकरणात आठ लाख ६८ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
डहाणू उत्पादन शुल्क विभाग, पालघर भरारी पथकाने डॉगारी पाटीलपाडा येथे पांढऱ्या रंगाची चारचाकी थांबवून तपासणी केली होती. या वाहनामध्ये परराज्यातील विदेशी मद्याचे १८ बॉक्स आढळून आले. दादरा नगर हवेली येथे विक्रीसाठी हे मद्य नेले जात असल्याचे प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या कारवाईत सात लाखांची कार तसेच एक लाख ६८ हजार ३६० रुपये किमतीचे मद्य असा आठ लाख ६८ हजार ३६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास दुय्यम निरीक्षक राजेश शिंदे करीत आहेत.
-------------------------------
पथकाची चोख कामगिरी
परराज्यातील मद्यविक्रीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची संयुक्त कारवाई सुरू आहे. त्यानुसार आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे, विभागीय उपायुक्त प्रदीप पवार, अधीक्षक गणेश बारगजे, उपअधीक्षक अविनाश रणपीसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक सुनील देशमुख, भरारी पथकाचे निरीक्षक अरुण चव्हाण, दुय्यम निरीक्षक राजेश शिंदे, विश्वजीत आभाळे, अभिजित मानकर सहभागी झाले.
