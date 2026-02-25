पनवेलमध्ये मोफत कौशल्य प्रशिक्षण केंद्राला वेग पनवेलमध्ये मोफत कौशल्य प्रशिक्षण केंद्राला वेग पनवेपनवेलमध्ये मोफत कौशल्य प्रशिक्षण केंद्राला वेग लमध्ये मोफत कौशल्य प्रशिक्षण केंद्राला वेग
बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी; डॉ. अस्मिता घरत यांचा पुढाकार
पनवेल, ता. २५ (बातमीदार) : शहरातील बेरोजगार युवक-युवतींना कौशल्याधारित प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पनवेलमध्ये मोफत कौशल्य प्रशिक्षण व नोकरी संधी केंद्र सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या उपक्रमासाठी नगरसेविका डॉ. अस्मिता जगदिश घरत यांनी पुढाकार घेतला असून लाईटहाऊस संस्थाच्या माध्यमातून प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे.
संस्थेचे मुंबई विभाग क्लस्टर हेड निलेश पाटील व सहकाऱ्यांनी डॉ. घरत यांची भेट घेऊन प्रशिक्षणाच्या स्वरूपाची माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी पनवेल महानगरपालिकाचे महापौर नितीन पाटील, माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर तसेच आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याशी स्वतंत्र चर्चा करून प्रकल्पाला गती दिली. आयुक्तांनी शिक्षण विभागाला प्रशिक्षण केंद्रासाठी योग्य जागेची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराचा नवा मार्ग
या केंद्रातून उद्योगांना आवश्यक असलेल्या विविध कौशल्यांचे मोफत प्रशिक्षण देऊन थेट नोकरीशी जोडण्याची योजना आहे. त्यामुळे स्थानिक तरुणांचे स्थलांतर कमी होऊन शहरातच रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त होत आहे.
