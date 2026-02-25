खासगी बसमध्ये कोट्यवधीचे सोने लंपास
नवी मुंबई, ता. २५ (वार्ताहर) : खासगी बसमधून कराड ते मुंबई असा प्रवास करणाऱ्या एका सोन्याच्या व्यापाऱ्याची तब्बल एक कोटी १४ लाखांची ९५३ ग्रॅम सोन्याची लगड आणि रोख रक्कम असलेली बॅग चोरट्यांनी चोरल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ही बस खारघरमध्ये आल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला असून, खारघर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
मुंबईतील भायखळा येथे राहणारे महेंद्र मोहनलाल जैन (वय ६४) यांचा सोन्याचे दागिने बनवून विकण्याचा व्यवसाय आहे. यानिमित्त ते कराड येथे गेले होते. त्यानंतर २० फेब्रुवारीला पहाटे अडीच वाजण्याच्या सुमारास ते श्री दुर्गाबा ट्रॅव्हल्सच्या खासगी बसने मुंबईत परत होते. त्यांनी बॅगेत ६०० ग्रॅम कच्चे सोने, १४.५ ग्रॅम सोन्याची लगड, ३३८.८२ ग्रॅम सोन्याची लगड, तसेच ६० हजार रुपये रोख रक्कम, असा एकूण तब्बल एक कोटी १४ लाख ३० हजारांचा ऐवज ठेवला होता. प्रवासादरम्यान जैन झोपी गेले असताना, बसमध्ये असलेल्या चोरट्याने अंधाराचा फायदा उचलत जैन यांच्याजवळ असलेल्या बॅगेतील सोने आणि रोख रक्कम चोरली. ही बस सकाळी खारघर येथे आल्यानंतर सोने व रोख रक्कम चोरीला गेल्याचे जैन यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी आरडाओरड केली. मात्र, त्यांना चोर सापडला नाही. त्यानंतर त्यांनी मंगळवारी (ता. २४) खारघर पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली.
