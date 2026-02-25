तारापूर एमआयडीसीत क्लोरिन वायू गळती; दीड तासांत परिस्थिती नियंत्रणात
तारापूर एमआयडीसीत
क्लोरीन वायुगळती
तारापूर, ता. २५ (वार्ताहर) : पालघर जिल्ह्यातील बोईसर येथील तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील एका कारखान्यात क्लोरीन वायुगळतीची घटना घडली. घटनेमुळे काही काळ परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कारखान्यातील प्रक्रियेदरम्यान अचानक क्लोरीन गॅसची गळती झाली. यामुळे काही कामगारांना श्वसनास त्रास, घशात जळजळ तसेच अस्वस्थता जाणवू लागली. प्रकार लक्षात येताच तातडीने प्रशासन व अग्निशमन दलाला कळविण्यात आले.
घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. संरक्षणात्मक उपकरणांच्या सहाय्याने गळतीचा स्रोत शोधून ती नियंत्रणात आणण्याचे काम हाती घेण्यात आले. सुमारे दीड तासांच्या प्रयत्नानंतर श्री विनायक केमेक्स कंपनीतील वायुगळती पूर्णपणे थांबविण्यात यश आले. या घटनेमुळे तारापूर एमआयडीसीतील औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले असून, संबंधित विभागाकडून पुढील तपास सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.