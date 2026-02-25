आठवडी बाजारात होळीची लगबग
आठवडा बाजारात होळीची लगबग
पारंपरिक सणानिमित्त ग्रामीण भागातून खरेदीसाठी गर्दी
विक्रमगड, ता. २५ (बातमीदार) ः रंगांच्या सणाची चाहूल लागताच विक्रमगड तालुक्यातील आठवडा बाजारपेठा गजबजू लागल्या आहेत. विशेषतः विक्रमगड शहरातील आठवडा बाजारात होळीचे साहित्य खरेदीसाठी ग्रामीण भागातून मोठी गर्दी उसळल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
विक्रमगड शहर तालुक्यातील मुख्य बाजारपेठ मानली जाते. गावागावांत आठवडा बाजार भरत असले तरी सणासुदीच्या खरेदीसाठी विक्रमगड शहरात येण्याची एक वेगळीच परंपरा आहे. अशातच होळीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या पारंपरिक साहित्यासह रंग, पिचकाऱ्या, गुलाल, पूजेची सामग्री, नैसर्गिक लाकूडफाटा तसेच घरगुती वापराच्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये होळीचा सण पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे खेड्यापाड्यांमध्ये होळीच्या दहनासाठी लागणारे साहित्य, पूजेची सामग्री, नैसर्गिक रंगांना विशेष मागणी असून आधुनिकतेच्या युगातही परंपरेला जपण्याच्या संस्कृतीमुळे बाजारपेठांना वेगळेच स्वरूप आले आहे.
विक्रेत्यांमध्ये चैतन्य
सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर विक्रमगड शहरातील मुख्य बाजारपेठ, भाजी मार्केट, रस्त्यालगतच्या फेरीवाल्यांच्या दुकानांमध्येही चैतन्य संचारले आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ही पर्वणी ठरत असून व्यापारात चांगली उलाढाल होत असल्याचे चित्र आहे.
