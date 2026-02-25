वसईतील पाणी समस्येवर तोडगा
वसईतील पाणीसमस्येवर तोडगा
अमृत योजनेच्या कामाला गती, रहिवाशांना दिलासा
वसई, ता. २५ (बातमीदार) ः शहराच्या पूर्वेकडील भागांची पिण्याच्या पाण्याची समस्या निकाली निघावी, यासाठी वसई-विरार पालिकेकडून जानकी पाडा येथे अमृत योजना २.० अंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे या भागातील पाण्याची समस्या सुटणार आहे.
प्रभाग क्रमांक २१ येथील रहिवासी वस्तीला पाण्यासाठी वणवण करावी लागत होती. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दरम्यान नागरिकांनी पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. तसेच मुबलक, अनियमित पाणीपुरवठ्याची बाब अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होती; पण या तक्रारीची दखल घेत प्रशासनाकडून घेण्यात आली नसल्याने बहुजन विकास आघाडीचे माजी आमदार आमदार हितेंद्र ठाकूर, माजी आमदार राजेश पाटील यांच्या नेतृत्वात नगरसेवक अजित भोईर यांनी अमृत योजनेअंतर्गत जानकी पाडा येथे जलवाहिनी टाकण्याच्या कामासाठी पाठपुरावा केला होता. अखेर स्थानिक नगरसेवक अजित भोईर, नगरसेविका प्रार्थना मोंडे, तसेच काजल गोपाळे यांच्या उपस्थितीत कामाचा शुभारंभ केला आहे.
