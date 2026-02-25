मुरूम उत्खनन प्रकरणात नोटीस
मुरूम उत्खनन प्रकरणात नोटीस
आगरवाडी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांवर कारवाई
मनोर, ता. २५ : पालघर तालुक्यातील सफाळे पश्चिमेकडील आगरवाडी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत विकासकामांसाठी मुरूम उत्खनन केल्याने सरपंचांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर महसूल विभागाने ही कारवाई केली.
आगरवाडी ग्रामपंचायत हद्दीत सहा महिन्यांपूर्वी सुभोभीकरण तसेच विकासकामांसाठी माती-मुरुमाचा भराव करण्यात आला होता. याबाबत ग्रामस्थांनी महसूल विभागाकडे तक्रार केली होती. याच तक्रारीच्या अनुषंगाने आगरवाडीच्या मंडल अधिकाऱ्यांनी स्थळ पाहणी करून तहसील कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला होता. त्याआधारे तहसीलदारांनी आगरवाडी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना नोटीस बजावली होती. दरम्यान, आगरवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यावरून शेकडो वाहने माती-मुरुमाची वाहतूक केली जात होती.
---------------------------
कारवाईवरून प्रश्नचिन्ह
११ ऑगस्ट २०२५मध्ये सुशोभीकरण, विकासकामांसाठी माती भराव केला होता. मात्र महसूल विभागाने तब्बल सहा महिन्यांनी पंचनामा करून १८ फेब्रुवारी २०२५ला नोटीस काढली आहे. त्यामुळे महसूल विभागाच्या तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
