विक्रमगडकरांच्या गैरसोईतून सुटका
विक्रमगड, ता. २६ (बातमीदार) ः आधुनिक सार्वजनिक स्वच्छतागृहांअभावी शहरातील नागरिकांची अनेक वर्षांपासून गैरसोय होत होती. याच अनुषंगाने नगर पंचायतीने शहरातील तीन ठिकाणी स्वच्छतागृहांच्या उभारणीसाठी २४ लाखांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
विक्रमगड नगर पंचायतीमार्फत केंद्र व राज्य शासनाच्या स्वच्छ भारत २.० अभियानअंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणांकडे सार्वजनिक स्वच्छतागृह उभारणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर शहरातील पाटील पाडा, पंचायत समिती परिसरात पुरुषांसाठी प्रत्येकी दोन स्वच्छतागृहे तसेच महिलांसाठी दोन स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्यात येणार आहेत. एसटी बसस्थानक परिसरात स्वतंत्र स्वच्छतागृह उभारले जाणार असून पाणीपुरवठा, स्वच्छता व्यवस्थापन आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
----------------------------
वर्दळीच्या ठिकाणांवर सुविधा
विक्रमगड तालुक्याचे मुख्य ठिकाण असून सुमारे ९४ गाव-पाड्यांतील नागरिक विविध शासकीय, व्यापारी, शैक्षणिक, वैद्यकीय कामांसाठी येतात. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, पंचायत समिती परिसर, एसटी बसस्थानक येथे मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असते; मात्र स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध नसल्याने नागरिक, विद्यार्थी, महिला तसेच प्रवाशांची गैरसोय होत होती.
