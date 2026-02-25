वेश्याव्यवसाय प्रकरणी महिला दलाल अटकेत, दोन पीडितांची सुटका
महिला दलाल अटकेत
वेश्याव्यवसायप्रकरणी दोन पीडितांची सुटका
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : वेश्याव्यवसायासाठी महिलांना प्रवृत्त करणाऱ्या एका महिला दलालाला ठाणे गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाने सापळा रचून अटक केली. अटकेतील महिलेच्या तावडीतून दोन पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली. शिळ-कल्याण रोडवरील पडलेगाव परिसरातील एका हॉटेलमध्ये ही कारवाई मंगळवारी (ता. २४) करण्यात आली.
गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाला मिळालेल्या गुप्त माहितीवरून संबंधित महिला काही असहाय्य महिलांना फूस लावून वेश्याव्यवसायासाठी बोलावत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पथकाने सापळा रचून मंगळवारी (ता. २४) दुपारी संशयित महिला दलालाला ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली.
याप्रकरणी डायघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सुटका करण्यात आलेल्या दोन्ही महिलांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उल्हासनगर येथील शासकीय संरक्षणगृहात हलविण्यात आले आहे. ही कारवाई पोलिस उपआयुक्त (गुन्हे) अमरसिंह जाधव व सहाय्यक पोलिस आयुक्त (प्रतिबंध) रवींद्र दौंडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक वैशाली गोरडे व त्यांच्या पथकाने केली.
