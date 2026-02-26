"तानपुरा आणि त्याचे हिंदुस्थानी संगीतातील महत्व आणि त्याचे सप्रयोग व्याख्यान"
कल्याण गायन समाजातर्फे विशेष व्याख्यान
प्रसिद्ध वाद्यतज्ज्ञ बाळासाहेब मिरजकर यांचे मार्गदर्शन
कल्याण, ता. २६ (वार्ताहर) : भारतीय शास्त्रीय संगीताचा आधारस्तंभ मानल्या जाणाऱ्या ‘तानपुरा’ या वाद्याचे महत्त्व विशद करण्यासाठी कल्याणमध्ये एका विशेष सप्रयोग व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. रविवारी (ता. १ मार्च) सकाळी ९.३० ते १.३० या वेळेत कल्याण पश्चिमेतील टिळक चौक येथील ऐतिहासिक कल्याण गायन समाज येथे हा कार्यक्रम पार पडणार आहे.
आजच्या डिजिटल युगात तंत्रज्ञानामुळे इलेक्ट्रॉनिक तानपुऱ्याचा वापर वाढला आहे. इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा सोयीचा असला, तरी तो मूळ अकोस्टिक (शास्त्रीय) तानपुऱ्याची जागा घेऊ शकत नाही. याच विषयावर प्रकाश टाकण्यासाठी मिरज येथील नामवंत वाद्यनिर्माते आणि जाणकार बाळासाहेब मिरजकर हे मार्गदर्शन करणार आहेत. तानपुऱ्याची निवड, त्याची निगा आणि संगीतातील त्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व यावर ते सप्रयोग भाष्य करतील.
प्रवेश विनामूल्य
कल्याण गायन समाजाने आपल्या शताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून हा अत्यंत उपयुक्त कार्यक्रम सर्वांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून दिला आहे. या उपक्रमामुळे नवोदित कलाकार आणि संगीत विद्यार्थ्यांना तानपुऱ्याच्या सुरांचे बारकावे समजून घेता येतील. कल्याण-डोंबिवली परिसरातील सर्व संगीत साधक आणि विद्यार्थ्यांनी या ज्ञानवर्धक व्याख्यानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजिका मनीषा घारपुरे यांनी केले आहे.