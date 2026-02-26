ठाणे रेल्वे स्थानकात मोबाईल चोरटा रंगेहाथ पकडला;
ठाणे रेल्वे स्थानकात मोबाईल चोरटा रंगेहाथ पकडला
सहप्रवासी व पोलिसांच्या सतर्कतेने गुन्हा उघड
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २६ : लोकलमधील प्रवाशांच्या गर्दीचा फायदा घेत, मोबाईल चोरी करणाऱ्या कळव्यातील मनुव्वर अकुमुल्ला शेख (वय ४५) या चोरट्याला सहप्रवासी आणि साध्या वेशातील पोलिसांच्या मदतीने रंगेहाथ पकडण्यात ठाणे रेल्वे पोलिसांना यश आले. ही घटना मंगळवारी (ता. २५) ठाणे रेल्वे स्थानकात घडली.
मुलुंड येथील तक्रारदार सौरभ पन्हाळकर (वय २४) हे घणसोली येथील कंपनीतून घरी परतत होते. मंगळवारी सायंकाळी ठाणे रेल्वे स्थानकात गर्दीतून उतरत असताना त्यांच्या पॅन्टच्या उजव्या खिशात ठेवलेला मोबाईल कोणीतरी काढल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. वेळीच त्यांनी चोर-चोर आरडाओरडा केल्याने सहप्रवासी हर्षील जैन आणि साध्या वेशातील पोलिसांनी संशयित व्यक्तीचा पाठलाग करून त्याला पकडले. त्याच्या अंगझडतीत तक्रारदार यांचा सुमारे ४० हजार किंमतीचा मोबाईल मिळून आला. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
