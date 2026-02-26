मजगावात श्री विठ्ठल रखुमाई व संत गोरोबाकाका मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळा
मजगावात श्री विठ्ठल रखुमाई व संत गोरोबाकाका मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळा
समाजबांधवांच्या स्व-वर्गणीतून जीर्णोद्धार; कीर्तन, महापूजा व भजनांनी तीन दिवसीय सोहळ्याची सांगत
मुरूड, ता. २६ (बातमीदार) : मुरुड तालुक्यातील मजगाव येथे श्री विठ्ठल रखुमाई व संत शिरोमणी गोरोबाकाका मंदिराचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा विविध धार्मिक कार्यक्रम व भक्तीमय वातावरणात संपन्न झाला. कुंभार समाजाने सुमारे ५० वर्षांपूर्वी उभारलेले हे मंदिर जीर्ण झाल्याने समाजबांधवांनी कोणत्याही राजकीय किंवा धनिकांच्या मदतीशिवाय स्व-वर्गणीतून त्याचा जीर्णोद्धार केला.
प्राणप्रतिष्ठेनिमित्त मिरवणूक, ह.भ.प. मारतीबुवा कोल्हाटकर यांचे कीर्तन, श्री सत्यनारायण महापूजा, महिलांचा हळदीकुंकू, माहेरवाशिणींचा सत्कार तसेच डबलबार भजनांचा जंगी सामना असे कार्यक्रम पार पडले. तीन दिवस चाललेल्या या सोहळ्यात विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी दर्शन घेत समाजाचे अभिनंदन केले.
यावेळी नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य ज्योती नागावकर व इतर मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. सोहळा यशस्वी करण्यासाठी मंगेश बिरवाडकर, विजय घोसाळकर, निलेश बिरवाडकर व समाजातील कार्यकर्त्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
