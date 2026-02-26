बोर्लीपंचतन येथे बालरुग्ण सुपर स्पेशालिस्ट डॉक्टरांचे आरोग्य शिबिर
श्रीवर्धन, ता. २५ (वार्ताहर) : डॉ. राजेश पाचारकर मित्र फाउंडेशनतर्फे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बोर्लीपंचतन येथे बालरुग्णांसाठी सुपर स्पेशालिस्ट डॉक्टरांचे आरोग्य शिबिर उत्साहात पार पडले. नवी मुंबई व ठाणे येथील बाल शल्यचिकित्सक, अस्थिरोग तज्ज्ञ, नेत्ररोगतज्ज्ञ, मेंदू व मज्जासंस्था तज्ज्ञ, भाषण चिकित्सक तसेच पुनर्वसन तज्ज्ञांनी या शिबिरात सहभाग घेतला.
श्रीवर्धन व म्हसळा तालुक्यातील बालकांची तपासणी करून आजारांचे निदान करण्यात आले. ज्या बालकांना पुढील उपचारांची आवश्यकता आहे, त्यांच्यावर नवी मुंबई येथील रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे. शिबिरासाठी सह्याद्री महिला ग्रामसंघ, आशा आरोग्य सेविका तसेच ठाणे येथील जहरा हसनत चॅरिटेबल ट्रस्ट यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
मार्च २०१८ पासून परिसरात विविध सामाजिक व आरोग्य उपक्रम राबविणारे डॉ. राजेश पाचारकर यांनी सर्वांचे आभार मानले. मार्च २०२६ पासून दरमहा पाच गरजू नेत्ररुग्णांना मोफत चष्मे देण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. शिबिराला तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नारायणकर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
