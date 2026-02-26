ज्वेल ऑफ नवी मुंबईतील मियावाकी जंगलाकडे दुर्लक्ष
पाण्याअभावी व देखभाल नसल्याने शेकडो झाडे सुकली; नागरिकांकडून नाराजी
बेलापूर, ता. २६ (बातमीदार) : नवी मुंबई महानगरपालिकेने सीएसआर उपक्रमांतर्गत ज्वेल ऑफ नवी मुंबई उद्यान येथे मियावाकी पद्धतीने लावलेल्या झाडांची सध्या दुरवस्था झाली आहे. दीड लाखांहून अधिक झाडे लावण्यात आलेल्या या प्रकल्पाची देखभाल ‘ग्रीन यात्रा’ संस्थेकडे सोपविण्यात आली होती. मात्र वाढते तापमान, पाण्याअभावी व नियमित देखभाल न झाल्याने अनेक झाडे सुकली असून काही झाडे मुळासकट उन्मळून पडली आहेत.
पर्यावरणपूरक शहराचा दर्जा मिळावा व ऑक्सिजनची पातळी वाढावी या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला होता. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून देखभाल होत नसल्याचा आरोप फेरफटका मारण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांनी केला आहे. महानगरपालिकेने सौंदर्यीकरणावर भर दिला असला तरी त्याच्या देखभालीसाठी आवश्यक यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याचे या प्रकारावरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या मियावाकी जंगलाच्या तातडीने संवर्धनाची मागणी होत आहे.
कोट
संबंधित संस्थेचा ५ वर्षाचा करार आहे. मियावाकी लागवड, देखभालीची जबाबदारी संपूर्णतः त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. अलीकडेच त्यांनी ज्वेल ऑफ नवी मुंबई येथे झाडांना पाणी आणि इतर गोष्टी पुरवण्यास सुरुवात केली आहे. तरी याबाबत मी स्वतः जागेची पाहणी करेल. संबंधित संस्था, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांशी चर्चा करेल.
- स्मिता काळे, उपायुक्त, उद्यान विभाग, नवी मुंबई महानगरपालिका
