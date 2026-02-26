शहापूर तालुक्यातील वाशाळा वनक्षेत्रात बिबट्याची शिकार
शहापूरमध्ये बिबट्याची शिकार
अवयवांच्या तस्करीसाठी हत्या; दोघे अटकेत
शहापूर, ता. २६ (वार्ताहर) : शहापूर तालुक्यात दोन वर्षे वयाच्या नर बिबट्याची हत्या झाल्याची घटना बुधवारी (ता. २५) उघडकीस आली. मृत बिबट्याचे मागील दोन्ही पायांचे पंजे, एका पायाची नखे नसल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. याप्रकरणी वनाधिकाऱ्यांनी दोघांना अटक केली असून याचा पुढील तपास करण्यात येत आहे.
घनदाट वनसंपदेची व्याप्ती असलेल्या वाशाळा परिसरातील पिंगळवाडी व ढाकणे क्षेत्रातील एका नदीपात्रात बिबट्याचा मृतदेह असल्याची माहिती वनाधिकाऱ्यांना मिळाल्यानंतर वाशाळा वनपरिक्षेत्र अधिकारी एकनाथ रोंगटे यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. त्या वेळी नर जातीच्या मृत बिबट्याच्या दोन्ही पायांचे पंजे तोडण्यात आले होते आणि एका पायाची नखेदेखील नसल्याचे निदर्शनास आले. संशयास्पद अवस्थेत बिबट्याचा मृतदेह आढळून आल्याने या घटनेची गंभीर दखल घेत वनाधिकाऱ्यांनी तातडीने तपास सुरू केला. स्थानिक माहिती आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे दोन संशयितांना त्यांनी अटक केली असून संशयितांनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. अन्य फरार आरोपींचा शोध सुरू असल्याचे वनविभागाकडून सांगण्यात आले आहे. बिबट्याचे शवविच्छेदन करण्यात आले असून अवयवांचे नमुने फॉरेन्सिक लॅबकडे पाठवण्यात आले आहेत.
