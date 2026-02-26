शालेय बस चालकाकडून विद्यार्थिनीचा विनयभंग
शालेय बसचालकाकडून विद्यार्थिनीचा विनयभंग
बदलापूर, ता. २६ (बातमीदार) ः शहरात शालेय बसमध्ये ११ वर्षीय मुलीचा विनयभंग झाल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता. २६) समोर आली आहे. बुधवारी (ता. २५) सायंकाळी शाळेतून घरी आणताना बसचालकाने मुलीशी अश्लील वार्तालाप करीत तिला अयोग्य स्पर्श केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. याप्रकरणी आज पहाटे ४ वाजता बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाण्यात पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पीडित मुलगी अनुसूचित जातीतील असल्याने या प्रकरणात अॅट्रॉसिटी कायदाही लावण्यात आला आहे. आरोपी चालक हा वांगणी परिसरात राहणारा असून, बदलापूरमधील एका नामांकित खासगी शाळेच्या विद्यार्थ्यांना ने-आण करणाऱ्या बसवर तो कार्यरत होता. या बसमध्ये महिला सहकारी नसल्याचेही समोर आले आहे. जानेवारी महिन्यात प्री-स्कूल व्हॅनमध्ये चिमुकल्या मुलीवर अत्याचाराची घटना घडूनही शाळा व्यवस्थापन व प्रशासनाने ठोस उपाययोजना न केल्याचा आरोप पालकांकडून केला जात आहे. शहरात २३ जानेवारीला घडलेल्या घटनेनंतर महिनाभराने पुन्हा असाच प्रकार घडल्याने बदलापूरकरांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
