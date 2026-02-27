आदिवासी महिलांचे पाण्यासाठी आंदोलन
मोखाडा. ता. २७ (बातमीदार) ः पालघर जिल्ह्यातील मोखाड्यात टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची मागणी करूनही सरकारकडून पाणी मिळत नसल्याने, सायदे-जोगलवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील महिलांनी वाघ्याची वाडी येथील पाण्याच्या टाकीखाली एकदिवसीय जनआंदोलन केले.
सायदे-जोगलवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील हट्टीपाडा आणि अंधेरवाडी येथे पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने, टॅकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची मागणी येथील ग्रामपंचायतीने १६ फेब्रुवारीला तहसीलदार तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. आदिवासी महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी वणवण भटकत फिरावे लागले आहे. येथे प्रशासनाने टॅंकरद्वारे पुरवठा केलेला नाही. त्यामुळे आदिवासी महिलांनी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत बांधलेल्या पाण्याच्या टाकीखाली आंदोलन केले. आंदोलनास जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे कनिष्ठ अभियंता कुणाल पवार सामोरे गेले. त्यांनी संबंधित नळयोजना ३० मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे तसेच आवश्यक तेथे टॅकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने, येथील आदिवासी महिलांनी आपले आंदोलन मागे घेतले.
