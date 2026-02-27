सिमेंटने भरलेल्या मालगाडीचे ब्रेक निकामी; मोठा अनर्थ टळला
रेल्वे मालगाडीचे ब्रेक निकामी
पळसदरी ते कर्जत मोठा अनर्थ टळला; मध्य रेल्वेकडून चौकशीचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : लोणावळा घाटातून मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या सिमेंटने भरलेल्या मालगाडीचे ब्रेक अचानक निकामी झाले. ती उतारावरून वेगाने धावू लागली. पळसदरी ते कर्जत स्थानकादरम्यान काही काळ गाडीवरील लोको पायलटचे नियंत्रण सुटल्याने मोठा अपघात होण्याची भीती निर्माण झाली होती; मात्र रेल्वे प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करत गाडीला कर्जत स्थानकात सुरक्षितपणे थांबवण्यात यश मिळवले, त्यामुळे संभाव्य मोठा अनर्थ टळला.
मध्य रेल्वेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी दुपारी १२.०१ वाजण्याच्या सुमारास सुमारे ५० डब्यांची सिमेंटने भरलेली मालगाडी लोणावळा स्थानकातून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाली होती. लोणावळा ते कर्जत हा घाटमार्ग उताराचा असल्याने सुरक्षित ब्रेकिंगसाठी या गाडीला अतिरिक्त ‘बँकर’ इंजिन जोडण्यात आले होते. घाट विभागात मालगाड्यांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही पद्धत नियमितपणे वापरली जाते; मात्र पळसदरी आणि कर्जत स्थानकांदरम्यान गाडी उतारावरून येत असताना अचानक ब्रेक यंत्रणेत बिघाड झाला. त्यामुळे मालगाडीचा वेग वाढू लागला आणि काही काळ गाडी नियंत्रणाबाहेर गेल्याची स्थिती निर्माण झाली. ही बाब लक्षात येताच संबंधित लोको पायलटने तातडीने मध्य रेल्वेच्या नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने त्वरित परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक हालचाली सुरू केल्या.
मालगाडीला ‘ग्रीन कॉरिडॉर’
घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे प्रशासनाने संबंधित मार्गावरील वाहतूक तात्पुरती नियंत्रित करत मालगाडीला ‘ग्रीन कॉरिडॉर’ उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे गाडीला कोणताही अडथळा न येता कर्जत स्थानकाच्या दिशेने मार्गक्रमण करता आले. दरम्यान, घाटाचा उतार संपल्यानंतर मालगाडीचा वेग हळूहळू कमी झाला आणि ती कर्जत स्थानकातील मिड लाइनवर सुरक्षितपणे थांबवण्यात आली.
सखोल चौकशी सुरू
या घटनेनंतर मालगाडीच्या लोको पायलटचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. ब्रेक यंत्रणा निकामी होण्यामागील नेमके कारण शोधण्यासाठी सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. तांत्रिक तपासणीनंतरच या बिघाडाचे अचूक कारण स्पष्ट होईल, अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी संबंधित यंत्रणांची तपासणी आणि सुरक्षा प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करण्यात येणार असल्याचेही रेल्वे प्रशासनाने सांगितले.
