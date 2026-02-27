कुत्रा चावल्याने सात वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू
कुत्रा चावल्याने सात वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू
भटक्या मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न ऐरणीवर
कल्याण, ता. २७ (वार्ताहर) : आंबिवलीजवळील गाळेगाव आदिवासी पाडा परिसरात भटक्या मोकाट कुत्र्याने सात वर्षांच्या मुलाला चावा घेतल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी उघडकीस आली. या घटनेमुळे केडीएमसी क्षेत्रातील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. घटनेची गंभीर दखल घेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नगरसेविका तेजश्री गायकवाड यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका मुख्यालयात धाव घेत आयुक्त व महापौरांची भेट घेतली.
यापूर्वी भटक्या कुत्र्याने चावल्यानंतर रेबीजची भीती वाटल्याने कल्याण पूर्वेतील एका तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना ताजी असतानाच मोहने गाळेगाव येथील खुशील शंकर वाघे या मुलाचा मृत्यू झाला. खुशीलच्या गालाचा लचका कुत्र्याने तोडला होता. त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले; मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. त्याच वेळी दुसऱ्या एका मुलालाही कुत्र्याने चावा घेतला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गायकवाड यांनीही ठोस धोरण राबवण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. चिकन-मटण विक्रेत्यांकडील टाकाऊ कचऱ्यामुळे कुत्रे हिंस्र होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
