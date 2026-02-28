मराठी भाषेसाठी मनसेची गांधीगिरी
मराठी भाषेसाठी मनसेची गांधीगिरी
शासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना गुलाबाचे वाटप
वाडा, ता.२८(बातमीदार)ः वाडा येथील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने मराठी भाषा गौरव दिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी वाडा शहरातील टपाल कार्यालय, शहरातील बँकांमधीलपरप्रांतीय हिंदी भाषिक अधिकाऱ्यांना मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले. नगरपंचायत कार्यालय, विविध कर्मचारी, परप्रांतीय विक्रेते, शहरातील नागरिक यांना गुलाबाचे पुष्प देऊन मराठी भाषा दिनाच्या शुभेच्छा देऊन मराठी भाषेचा वापर करून मराठी भाषेचा मान राखला पाहिजे. असे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर नगरपंचायतमधील घंटा गाड्यांवर हिंदी ऐवजी मराठी गाणी लावावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी मनसेचे वाडा तालुकाअध्यक्ष कांतीकुमार ठाकरे, दीपक ठाकरे, तालुका सचिव स्वप्नील मोरे, महिला तालुकाध्यक्ष उषा मोरे, मंगल निकम, गोवारी, उपशहर अध्यक्ष शुभम आंबेकर, मनवीसे शहर अध्यक्ष हेमंत जाधव उपस्थित होते.
